{"_id":"6ad3b47594cc0443b405ecda","slug":"video-amazing-confluence-of-made-in-india-goods-in-the-divisional-level-food-and-village-industries-exhibition-held-in-gic-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: जीआईसी में लगी मंडल स्तरीय खाद्यी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मेड इन इंडिया के सामानों का अद्भुत संगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut: जीआईसी में लगी मंडल स्तरीय खाद्यी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मेड इन इंडिया के सामानों का अद्भुत संगम
मेरठ। जीआईसी ग्राउंड में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का आज पहला दिन रहा। प्रदर्शनी 17 से 25 अक्टूबर तक लगेगी। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के स्टॉल जैसे कॉटन के कपड़े, मिट्टी के बर्तन व मिट्टी की अन्य सामग्री, आयुर्वेदिक चिकित्सा स्टॉल व अनेक स्टाल लगाए गए। प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद राज्यसभा डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेई, विधायक अमित अग्रवाल, विधायक गुलाम मोहम्मद सिवालखास, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज ने किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।