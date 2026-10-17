Meerut: जीआईसी में लगी मंडल स्तरीय खाद्यी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में मेड इन इंडिया के सामानों का अद्भुत संगम

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मेरठ। जीआईसी ग्राउंड में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का आज पहला दिन रहा। प्रदर्शनी 17 से 25 अक्टूबर तक लगेगी। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के स्टॉल जैसे कॉटन के कपड़े, मिट्टी के बर्तन व मिट्टी की अन्य सामग्री, आयुर्वेदिक चिकित्सा स्टॉल व अनेक स्टाल लगाए गए। प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद राज्यसभा डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेई, विधायक अमित अग्रवाल, विधायक गुलाम मोहम्मद सिवालखास, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज ने किया।

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