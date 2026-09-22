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मेरठ: हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की सभा, बोले- मजबूती से लड़नी होगी लड़ाई

Dimple Sirohi

Updated Tue, 22 Sep 2026 03:58 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 03:58 PM IST

मेरठ कचहरी के नानकचंद सभागार में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की सभा हुई। मेरठ बार के महामंत्री प्रवेश आलम ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी। ... और पढ़ें

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