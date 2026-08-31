Meerut: नाबालिग बच्चे को स्कूटी से टक्कर मारकर नाली में गिराने वाला अदनान गिरफ्तार

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मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र की ज़ाकिर कॉलोनी से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जिसमें स्कूटी सवार एक युवक नाबालिग बच्चे को टक्कर मारकर नाली में गिराता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले जान से मारने की नियत से मुकदमा दर्ज किया। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपी स्कूटी चालक अदनान को गिरफ्तार कर लिया है।

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