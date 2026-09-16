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Meerut: Demolition action taken on 6 buildings in Central Market, area sealed amid heavy police presence
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Meerut: सेंट्रल मार्केट में 6 भवनों पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, भारी पुलिस बल के बीच इलाका सील
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