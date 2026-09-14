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युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त घायल; VIDEO

Mon, 14 Sep 2026 07:22 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:22 PM IST
Youth shot dead friend injured in mau
चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के सरसेना गांव में सोमवार की शाम करीब पांच बजे बाइक सवार बदमाशों ने अवनीश कुमार (25) की माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी। पीछे बैठा दोस्त गोल्डी घायल हो गया।
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