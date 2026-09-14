फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Take action against the poor performance of nutrition programmes.

Mau News: पोषण कार्यक्रमों के खराब प्रदर्शन पर करें कार्रवाई

Mon, 14 Sep 2026 11:34 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Take action against the poor performance of nutrition programmes.
मऊ। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने सोमवार को जिला पोषण समिति की बैठक में पोषण कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने खराब प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार के निर्देश दिए। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली पांच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन

बैठक में सैम बच्चों को चिह्नित करने और पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती की धीमी प्रगति पर चिंता जताई गई। सितंबर माह में बड़रांव, फतेहपुर मंडाव और मोहम्मदाबाद गोहना से एक भी बच्चे को एनआरसी में भर्ती नहीं कराया गया। इस पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को चेतावनी दी गई। 6 माह के बच्चों के वजन की समीक्षा में मोहम्मदाबाद गोहना में सबसे कम 88.66 फीसदी उपलब्धि पाई गई। पोषण ट्रैकर पर सैम बच्चों के पंजीकरण आंकड़ों में संदिग्धता पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव को जांच के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने चौथी प्रसव पूर्व जांच और गर्भवती महिलाओं के इष्टतम वजन में सुधार लाने को कहा। उन्होंने टीएचआर वितरण में शत-प्रतिशत सुनिश्चितता लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत बालिका जन्म पर पंजीकरण बढ़ाने को भी कहा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed