नम आंखों से मां दुर्गा को दी विदाई, तमसा तट पर हुआ 58 प्रतिमाओं का विसर्जन

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मऊ जिले में शारदीय नवरात्र के समापन पर मंगलवार की रात मऊ नगर में आस्था और विश्वास का अनूठा सैलाब देखने को मिला। दुर्गा पूजा महासमिति के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां दुर्गा की प्रतिमाओं का भव्य विसर्जन जुलूस निकाला गया। दर्शन के लिए पूरी रात श्रद्धालु सड़कों पर डटे रहे और नम आंखों के साथ मां को विदाई दी। बुधवार की सुबह 58 प्रतिमाओं का विसर्जन समितियों के सदस्यों ने किया।

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