VIDEO: जुलूस निकालकर छाता शुगर मिल धरनास्थल पहुंचे ग्रामीण

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मथुरा के छाता शुगर मिल के समर्थन में बुधवार को क्षेत्र के गांव पिसावा और लोधौली से हजारों किसान और युवा डीजे की धुन पर नाचते-झूमते धरना स्थल पहुंचे। भूतपूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले चल रहे इस प्रदर्शन के दौरान युवाओं और किसानों में खासा जोश देखने को मिला। हाथों में गन्ना लेकर पहुंचे किसानों ने जय जवान, जय किसान और गन्ना मिल जरूरी है, हम सबकी मजबूरी है के नारे लगाए।

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