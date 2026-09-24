मथुरा: चावल और कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने के बाद दो सगी बहनों की माैत, एक की हालत गंभीर; जहर देने का आरोप

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मृतकाओं के पिता ने पड़ोसी पर 20 साल पुराने जमीनी विवाद की रंजिश के तहत साजिश रचकर जहर देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पड़ौसी की बेटी के जरिए यह विषाक्त पदार्थ दिलवाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। विज्ञापन

मृतकाओं के पिता ने पड़ोसी पर 20 साल पुराने जमीनी विवाद की रंजिश के तहत साजिश रचकर जहर देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पड़ौसी की बेटी के जरिए यह विषाक्त पदार्थ दिलवाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मथुरा के छाता के उमराया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त चावल और कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से दो सगी बहनों मुस्कान (17) और अरवाना (19) की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उनकी चचेरी बहन नगमा (15) की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है।