मथुरा: चावल और कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने के बाद दो सगी बहनों की माैत, एक की हालत गंभीर; जहर देने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 24 Sep 2026 08:48 PM IST
सार
मथुरा में संदिग्ध परिस्थिति में दो सगी बहनों की माैत हो गई। परिजन का कहना है कि चावल और कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में दोनों की माैत हो गई, एक की हालत गंभीर है। परिजन ने जहर देने का आरोप लगाया है।
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विस्तार
मथुरा के छाता के उमराया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त चावल और कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से दो सगी बहनों मुस्कान (17) और अरवाना (19) की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उनकी चचेरी बहन नगमा (15) की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है।
मृतकाओं के पिता ने पड़ोसी पर 20 साल पुराने जमीनी विवाद की रंजिश के तहत साजिश रचकर जहर देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पड़ौसी की बेटी के जरिए यह विषाक्त पदार्थ दिलवाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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मृतकाओं के पिता ने पड़ोसी पर 20 साल पुराने जमीनी विवाद की रंजिश के तहत साजिश रचकर जहर देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पड़ौसी की बेटी के जरिए यह विषाक्त पदार्थ दिलवाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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