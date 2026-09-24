तीन गोलियां मारी: पत्नी के प्रेमी ने दी थी ऐसी चुनौती, जिसके बाद पति ने की उसकी हत्या; वीडियो किया जारी

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मुड़लिया गांव के पास युवक अवनीश उर्फ रवनी को गोली मारने के मुख्य आरोपी सतेंद्र ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर वारदात की जिम्मेदारी ली है। वीडियो में आरोपी ने दावा किया है कि उसने ही अवनीश को तीन गोलियां मारी थीं। वीडियो में उसने घटना के दौरान अकेले होने की बात कही है और गिरफ्तारी देने के लिए तैयार होने की बात भी कही है।

सतेंद्र ने वायरल वीडियो में बताया कि करीब दो वर्ष पहले अवनीश उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया था। इसके बाद भी अवनीश अलग-अलग मोबाइल नंबरों से उसे फोन करता था। वीडियो में आरोपी ने कहा कि घटना वाले दिन भी अवनीश का फोन आया था। अवनीश ने उसे अपने ठिकाने के बारे में बताते हुए कथित तौर पर चुनौती दी थी। इसके बाद ही गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। वहां उसने अवनीश को गोली मार दी। वीडियो में कहा कि उसने अकेले ही तीन गोलियां मारीं। वारदात के बाद वह अपने घर से निकल गया था।

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आरोपी वीडियो में साफ तौर पर कहा कि वारदात के वक्त उसके साथ कोई नहीं था। उसने दोहराया कि न तो उसका कोई भाई, न कोई परिजन और न ही कोई अन्य व्यक्ति घटना के समय मौजूद था। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। उसने कहा कि वह गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है।





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