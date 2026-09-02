VIDEO: छाता शुगर मिल धरनास्थल पर अनोखा प्रदर्शन, महिलाओं ने किया भजन-कीर्तन

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मथुरा के छाता में बंद पड़ी छाता शुगर मिल को चालू कराने की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार एक नए और अनूठे रूप में नजर आया। आंदोलन के तहत बुधवार रात महिलाओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर भजन-कीर्तन के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया। आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं भजन-कीर्तन करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचीं, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, महिलाओं का यह प्रदर्शन जारी है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और युवा भी शामिल है।

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