मथुरा- वृंदावन में बारिश: बांकेबिहारी मार्ग हुआ जलमग्न, घुटनों तक पहुंचा पानी; धुल गए जन्माष्टमी के इंतजाम

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बरसात के बाद श्री बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को घुटनों तक भरे दूषित पानी में से होकर गुजरना पड़ा। सबसे खराब हालात मथुरा दरवाजा क्षेत्र में देखने को मिले, जहां पुलिस चौकी के सामने जबरदस्त जलभराव के कारण मार्ग घंटों पूरी तरह से बाधित रहा।इसके अलावा दाऊजी तिराहा, सीएफसी चौराहा, गोपीनाथ बाजार, केसी घाट तिराहा, रंगजी बाजार, विद्यापीठ चौराहा, गांधी मार्ग और हरि निकुंज चौराहा जलमग्न हो गए। जगह-जगह पानी भरने की वजह से वाहनों के पहिये थम गए और सड़कों पर लंबा जाम लग गया।नगर निगम के जलकल महाप्रबंधक अनवर ख्वाजा ने जलभराव की समस्या पर जानकारी देते हुए बताया कि स्थिति पर काबू पाने के लिए त्वरित कदम उठाए गए हैं। शहर के 5 अति-संवेदनशील और संभावित जलभराव वाले स्थानों पर पंप सेट लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से सड़कों पर भरे पानी को तेजी से बाहर निकालने का कार्य निरंतर जारी है।