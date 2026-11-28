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The minute-by-minute schedule for Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami and Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan has been released.
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VIDEO: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ओर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हुआ जारी।
फरह। शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ओर कृषि केन्द्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान एक साथ हेलीकॉप्टर से गौग्राम परखम आयेंगें। देर शाम शासन ने उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया। सुबह 10 बजे दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर वह 10.45 पर परखम आयेंगें। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगें। इसके बाद 15 मिनट 12.15 बजे तक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगें। इसके बाद 1 घंटे का संमय आरक्षित है। 1.30 बजे दोंनों कार द्वारा वृंदावन प्रस्थान करेेंगंे।
विदित हो कि उत्तरांखड के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कृषि मंत्री गऊ ग्राम परखम फरह में पशु आयुर्वेद एवं पारंपरिक ज्ञान में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का विमोचन, अनुवादात्मक चिकित्सा में आयुर्वेद और पंचगव्य अनुसंधान केंद्र और श्री नंदीश्वर छात्रावास (विधार्थी छात्रावास) का लोकार्पण एवं आयुर्वेद कॉलेज एवं चिकित्सालय और पशु चिकित्सालय महाविद्यालय एवं कर्मचारी आवासीय परिसर (2 बीएचके) का शिलान्यास करेंगे। मुख्य वक्ता के रुप में संघ के कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी शामिल होंगे।
हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के आने पर अटकलें देर शाम तक लगी रहीं। देर शाम तक उनका प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं आया। लेकिन फिलहाल सीएम के आने की संभावना जताई जा रही है। समिति ने शुक्रवार देर शाम कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
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