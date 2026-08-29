VIDEO: स्मार्ट टीवी बनेगी छात्राओं की डिजिटल गुरु, छुट्टी के बाद ई-विद्या से संवरेगा भविष्य

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मथुरा जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अब शिक्षा का दायरा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। बालिकाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनके भविष्य को संवारने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय ने एक नई पहल की है। इसके तहत जिले के सभी 10 कस्तूरबा विद्यालयों में लगी स्मार्ट टीवी को सीधे डीटीएच नेटवर्क से लैस किया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से विद्यालयों में नामांकित 1350 छात्राओं को पढ़ाई का एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। स्कूल समय समाप्त होने के बाद छात्राएं ई-विद्या के पांचों निशुल्क चैनलों के माध्यम से अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार ज्ञानवर्धन कर सकेंगी। इन चैनलों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम, रोचक शैक्षणिक गतिविधियां और नए नवाचार प्रसारित किए जाते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति ने बताया कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए टीवी को डीटीएच से जोड़ने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यही है कि सीमित संसाधनों में रह रही ये छात्राएं छुट्टी के बाद खाली बैठने के बजाय डिजिटल तकनीक से जुड़ें। इससे न केवल उनकी पढ़ाई की नींव मजबूत होगी, बल्कि उनमें नई चीजें सीखने की उत्सुकता भी बढ़ेगी। शिक्षा विभाग का यह प्रयास कस्तूरबा की बेटियों को डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

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