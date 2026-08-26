VIDEO: सात साल के मासूम के पैर पकड़कर सड़क पर पटका, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

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मथुरा के थाना बरसाना क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए विवाद में पड़ोसी पर सात वर्षीय बच्चे के साथ मारपीट करने और उसका पैर पकड़कर सड़क पर पटकने का आरोप लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें एक व्यक्ति बच्चे को पैर से पकड़कर खींचता और जमीन पर पटकता दिखाई दे रहा है। मारपीट में बच्चे के सिर में चोटें आई हैं। परिजनों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

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