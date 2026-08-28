{"_id":"6a912d7eb68ae0abab030562","slug":"video-roadways-bus-collides-with-eeco-at-accident-prone-mahamadpur-bypass-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हादसों का चौराहा बना महमदपुर बाईपास, रक्षाबंधन की सुबह बस-ईको में जोरदार भिड़ंत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में महमदपुर बाईपास का अधूरा फोरलेन चौराहा लगातार हादसों का कारण बन रहा है। रक्षाबंधन की सुबह यहां राजस्थान रोडवेज की बस और ईको गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। महमदपुर बाईपास पर गांठौली बाईपास का फोरलेन, गोवर्धन-सौंख के सिंगल लेन मार्ग को क्रॉस करता है। बाईपास पर वाहनों की रफ्तार तेज रहती है, जबकि गोवर्धन-सौंख मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही अधिक है। ऐसे में यह चौराहा हादसों का संवेदनशील प्वाइंट बन गया है।

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