{"_id":"6ace442cd62eca77e204a9e0","slug":"video-mission-shakti-initiative-class-8-student-tanisha-becomes-bsa-for-a-day-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिशन शक्ति की पहल: मथुरा में कक्षा आठ की तनीषा बनीं एक दिन की बीएसए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मिशन शक्ति की पहल: मथुरा में कक्षा आठ की तनीषा बनीं एक दिन की बीएसए
मिशन शक्ति के तहत मथुरा में बालिका सशक्तीकरण की एक प्रेरक तस्वीर सामने आई। पूर्व माध्यमिक विद्यालय की कक्षा आठ की छात्रा तनीषा को एक दिन के लिए जनपद का बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बनाया गया। अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर तनीषा ने प्रशासनिक जिम्मेदारियों को करीब से समझा। यह पहल महज प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि बेटियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने का हौसला जगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक दिन की बीएसए बनीं तनीषा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि बेटियां अवसर मिलने पर किसी भी जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता रखती हैं। मिशन शक्ति का उद्देश्य भी बालिकाओं को सशक्त बनाकर उन्हें शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाना है। ऐसी पहलें छात्राओं के भीतर प्रशासनिक सेवाओं और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाती हैं। इस अवसर पर जिला समन्वयक समेकित शिक्षा प्रगति मिश्रा, जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता राहुल फोगाट, जिला समन्वयक एमआईएस आशीष भदौरिया, डीसी बालिका नवीन कुमार और प्रधानाध्यापिका अनुराधा शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तनीषा की एक दिन की यह भूमिका दूसरी छात्राओं के लिए भी प्रेरणा है कि सपने केवल देखे ही नहीं जाते, बल्कि शिक्षा, लगन और अवसरों के सहारे उन्हें हकीकत में भी बदला जा सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।