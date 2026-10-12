मथुरा: राधा रानी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु पर बंदर ने किया हमला, पैर पर काटकर किया लहूलुहान

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद निवासी अमित कुमार अपने परिजनों के साथ गिरिराज परिक्रमा करने के लिए ब्रज आए थे। राधाकुंड में स्थित कुंड के दर्शन और राधा रानी के मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक वहां आए एक आक्रामक बंदर ने उनके पैर पर काट लिया।घटना से वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से श्रद्धालु को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार और एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। गनीमत यह रही कि समय पर उपचार मिलने से स्थिति नियंत्रण में है।राधाकुंड और गोवर्धन क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। परिक्रमा मार्ग और कुंड के आसपास श्रद्धालुओं का सामान झपटने और काटने की घटनाएं आम हो गई हैं। तीर्थयात्रियों ने प्रशासन और स्थानीय नगर पंचायत से मांग की है कि इस क्षेत्र में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस उपाय किए जाएं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से दर्शन कर सकें।