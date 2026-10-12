संत प्रेमानंद: रसिक दुलारी शरण की मौत के बाद पहली बार दिखे रिंकू सिंह, वृंदावन में साधकों संग की परिक्रमा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 12 Oct 2026 01:38 PM IST
सार
रसिक दुलारी शरण की मौत के बाद पहली बार रेसलर रिंकू सिंह वृंदावन के पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग पर दर्जनों साधकों के साथ नजर आए। इस दौरान साधकों ने जयकारे लगाए और नाम संकीर्तन किया, जिससे परिक्रमा मार्ग भक्तिमय हो गया।
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विस्तार
वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के करीबी साधक एवं रेसलर रिंकू सिंह करीब दर्जनों साधकों के साथ पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग पर नजर आए। रसिक दुलारी शरण की मौत के बाद यह पहला अवसर है जब वे इतनी बड़ी संख्या में साधकों के साथ सार्वजनिक रूप से परिक्रमा करते दिखे। परिक्रमा मार्ग के दौरान साधकों ने राधा वल्लभ, श्री हरिवंश और श्री वृंदावन श्री वन चंद्र के जयकारों के साथ नाम संकीर्तन किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस आयोजन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है।
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