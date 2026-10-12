यूपी: जालसाजों के निशाने पर मथुरा के जिलाधिकारी, पांचवीं बार बनाई फर्जी फेसबुक आईडी; लोगों को किया अलर्ट

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पुलिस के अनुसार, फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं। आशंका है कि ठग जिलाधिकारी की पहचान का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतने और फिर किसी आपात स्थिति या मजबूरी का हवाला देकर रुपये मांगने की कोशिश कर सकते हैं।मामले को लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने लोगों को आगाह किया है कि उनके नाम से बनाई गई फेसबुक आईडी फर्जी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से आने वाले किसी भी संदेश, मदद के अनुरोध या रुपये की मांग पर भरोसा न करें। किसी भी तरह का लेनदेन करने से पहले संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक माध्यम से पुष्टि अवश्य कर लें।