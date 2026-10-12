फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Mathura News: Fake Facebook ID Created in DM’s Name for the Fifth Time Public Alerted

यूपी: जालसाजों के निशाने पर मथुरा के जिलाधिकारी, पांचवीं बार बनाई फर्जी फेसबुक आईडी; लोगों को किया अलर्ट

Mon, 12 Oct 2026 10:02 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 12 Oct 2026 10:02 AM IST
सार

मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर जालसाजों ने पांचवीं बार फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है। इस अकाउंट से अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं।
 

विज्ञापन
Mathura News: Fake Facebook ID Created in DM’s Name for the Fifth Time Public Alerted
मथुरा जिलाधिकारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

साइबर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके नाम और तस्वीर का दुरुपयोग कर ठगों ने पांचवीं बार फर्जी फेसबुक आईडी बना ली है। फ़िलाहल पुलिस जांच कर रही है।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं। आशंका है कि ठग जिलाधिकारी की पहचान का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतने और फिर किसी आपात स्थिति या मजबूरी का हवाला देकर रुपये मांगने की कोशिश कर सकते हैं।
विज्ञापन


मामले को लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने लोगों को आगाह किया है कि उनके नाम से बनाई गई फेसबुक आईडी फर्जी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से आने वाले किसी भी संदेश, मदद के अनुरोध या रुपये की मांग पर भरोसा न करें। किसी भी तरह का लेनदेन करने से पहले संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक माध्यम से पुष्टि अवश्य कर लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed