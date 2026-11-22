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मथुरा में वेक अप वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से मथुरा के लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेद आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 10 नए शौचालय और एक स्नानघर का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि रमाकांत गोस्वामी, महंत कांता नाथ चतुर्वेदी और मूलचंद गर्ग ने इसका उद्घाटन किया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि यह सुविधा छात्राओं को स्वच्छता, सुरक्षा और राहत प्रदान करेगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को। फाउंडेशन के संस्थापक और कॉलेज के प्रबंधक सीए ब्रजेश दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, शुद्ध पीने के पानी की भी कमी थी। फाउंडेशन ने 10 नए शौचालय, एक स्नानघर और पीने के पानी के लिए आरओ सिस्टम लगवाया है।

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