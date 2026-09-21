{"_id":"6ab13ecbfc3f4aa2bb0a7853","slug":"video-first-day-deled-exam-concludes-amidst-tight-security-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"डीएलएड: कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई पहले दिन की परीक्षा, 1107 ने छोड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बच्चों को कैसे सिखाना है, बाल विकास की परिभाषा, इसके अध्ययन की उपयोगिता और क्षेत्र, आनुवंशिकता, वातावरण जैसे प्रश्न डीएलएड(डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) परीक्षा के पहले दिन प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों से पूछे गए। मनोविज्ञान के सवाल और इस पर आधारित व्यावहारिक प्रश्न पूछे गए। डीएलएड, प्रथम सेमेस्टर में बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय की परीक्षा हुई। सुबह और दोपहर की पाली में आयोजित इन प्रश्न पत्रों में परीक्षार्थियों की व्यावहारिक समझ और मनोविज्ञान की परख से जुड़े प्रश्न पूछे गए। बाल विकास और शिक्षण अधिगम सिद्धांत में पूछे प्रश्नों का स्तर औसत रहा। पहले दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों पालियों की परीक्षाएं संपन्न हुई। दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर कुल 1107 अभ्यर्थी परीक्षा से नदारद रहे।

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