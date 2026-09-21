छाता शुगर मिल: फिर भड़का आंदोलन, तड़के प्रदर्शनकारियों को हटाने पर 30 गांवों में पंचायत; मिल की ओर कूच

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सुबह से ही अलग-अलग गांवों से ग्रामीणों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे-जैसे पुलिस कार्रवाई की जानकारी आसपास के गांवों में पहुंचती गई, प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए मिल को चालू कराने की मांग दोहराई। उनका कहना था कि लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था, इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटाया गया।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत, एडीएम पंकज वर्मा, अमरेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। वार्ता के बावजूद ग्रामीणों का आक्रोश शांत नहीं हुआ।ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए छाता शुगर मिल और आसपास के गांवों में पुलिस तथा पीएसी तैनात कर दी गई है। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। वहीं, ग्रामीणों ने मिल चालू होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। सोमवार को अचानक बढ़े तनाव के चलते क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती से माहौल गरमा गया।