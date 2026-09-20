हरियाणा में ठिकाना, यूपी में वारदात: मथुरा पुलिस ने दबोचा लुटेरा, चेन स्नैचिंग की कई वारदातों को दिया अंजाम

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पुलिस के अनुसार आरोपी मूल रूप से मथुरा जनपद का रहने वाला है, लेकिन हरियाणा के बल्लभगढ़ में रहकर उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। गोवर्धन और वृंदावन क्षेत्र में लगातार हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। रविवार को पुलिस को आरोपी के संबंध में सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।सीओ गोवर्धन अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान चेन स्नैचिंग की घटनाओं में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके आपराधिक इतिहास के साथ ही पूर्व में की गई अन्य घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।