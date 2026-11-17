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VIDEO: गोपाष्टमी पर सीएम योगी ने किया गोपूजन, तिलक लगाकर गौवंश को पहनाई माला; चिंतन शिविर के दूसरे दिन की बैठक शुरू

Dhirendra Singh

Updated Tue, 17 Nov 2026 11:05 AM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 11:05 AM IST







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मथुरा के फरह में सीएम योगी ने गऊ अनुसंधान केंद्र परखम में गऊ पूजन किया। इस दौरान सीएम ने गौवंश को तिलक लगाकर माला पहनाई। गुड़ और चारा खिलाया। इसके बाद चिंतन शिविर के दूसरे दिन की बैठक सुबह 9 बजे से प्रारम्भ हुई। ... और पढ़ें

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