{"_id":"6afbcbd24643b5ce370f9f69","slug":"yogi-adityanath-cancels-agra-visit-heads-to-delhi-after-bjp-strategy-meeting-in-mathura-2026-11-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: सीएम योगी का आगरा दौरा अचानक रद्द, मथुरा के मंथन के बाद सीधे दिल्ली होंगे रवाना; सियासी हलचल तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंगलवार को प्रस्तावित आगरा दौरा निरस्त कर दिया गया है। मथुरा में भाजपा के दो दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री अब दिल्ली रवाना होंगे। पहले उनका कार्यक्रम फतेहाबाद के दिवंगत भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के परिजनों से मुलाकात करने का था। इस अचानक बदलाव ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है।

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र में चल रही भाजपा की बैठक में शामिल होने के बाद बरसाना जाना था, जहां उन्हें दिवंगत पद्मश्री रमेश बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। इसके बाद हेलीकॉप्टर से आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचकर शमशाबाद रोड स्थित दिवंगत विधायक छोटेलाल वर्मा के आवास पर जाकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात करने का प्रस्ताव था।





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मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। शमशाबाद रोड स्थित आवास तक जाने वाले मार्ग पर सड़क मरम्मत, विशेष सफाई अभियान और अतिक्रमण हटाने के साथ सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। हालांकि, आगरा का कार्यक्रम निरस्त होने के बाद इन तैयारियों पर विराम लग गया है।



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मथुरा के मंथन के बाद दिल्ली दौरे ने बढ़ाई सियासी हलचल

उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों भाजपा की चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मथुरा में भाजपा के दो दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी के शीर्ष नेताओं के जुटने के बाद मुख्यमंत्री का अचानक दिल्ली रवाना होना भी राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।





कुछ समय पहले एक कथित सूची के हवाले से यह दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में 209 संभावित प्रत्याशियों के नाम हाईकमान को भेजे हैं, जिन्हें जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, कुछ नेताओं की ओर से इस सूची को अंतिम प्रत्याशियों की सूची के रूप में पेश करने की कोशिश भी हुई थी।

इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संयुक्त हस्ताक्षर से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी की ओर से न तो प्रत्याशियों के नाम दिल्ली भेजे गए हैं और न ही अभी किसी उम्मीदवार का चयन हुआ है।



