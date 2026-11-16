{"_id":"6afb1cd8930e42d13e0222c1","slug":"bjp-sounds-poll-battle-cry-for-2027-from-mathura-focus-on-pda-counter-and-sanatan-agenda-2026-11-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भाजपा का महामंथन: पीडीए की काट, सनातन की धार और जीत का चक्रव्यूह; चिंतिन शिविर में पहले दिन जानें क्या रहा खास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन मथुरा में शुरू हुए भाजपा के चिंतन शिविर में मिशन 2027 के चुनावी महायुद्ध का शंखनाद कर दिया गया। शिविर में सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष व अन्य शीर्ष रणनीतिकार, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने पर मंथन किया। बैठक में चर्चा हुई कि विकास और कानून व्यवस्था के साथ-साथ सनातन का एजेंडा कान्हा की नगरी से ही पूरे यूपी में जाना चाहिए। इसके लिए जल्द ही अहम बड़े कदम उठाने पर बात हुई।

Trending Videos

परखम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो-अनुसंधान केंद्र में सोमवार से शुरू हुई दो दिवसीय योजना बैठक के पहले ही दिन भाजपा ने अपने चुनावी एजेंडे के संकेत दे दिए। बात विकास और सुरक्षा से शुरू हुई और सनातनी मंत्र तक पहुंची। राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के रणनीतिकारों ने पिछले चुनाव से लेकर आगे की तैयारियों पर बात की। इसमें मुख्य रूप से चार अहम बिंदुओं पर बात हुई।

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्य रूप से विरोधियों के पीडीए नैरेटिव की काट पर मंथन हुआ। इसके लिए पारंपरिक और नए सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने पर जोर देने की बात कही। साथ ही सनातन के एजेंडे को और धार देने पर बात हुई। दूसरा, चुनावी साल से ठीक पहले सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं की शिकायतों के लिए भी बात हुई। बूथ स्तर पर किलेबंदी को प्रमुखता से रखा गया।

विज्ञापन

रणनीतिकारों ने कहा कि पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र के कमजोर बूथों को चिह्नित कर रही है। हारी हुई सीटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं की रैलियों और दौरों का रोडमैप बनाने पर बात की गई। सबसे अहम रहा कि आने वाले चुनाव में एंटी-इंकंबेंसी यानी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ माहौल को कम करने के लिए नए और युवा चेहरों को मौका देने पर बात हुई।