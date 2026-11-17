आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा ने चुनावी रणनीति को धार देने की कवायद शुरू कर दी है। सोमवार को चुनावी रोडमैप तैयार करने के लिए शुरू हुई योजना बैठक में देर शाम अचानक मंगलवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने का कार्यक्रम भी तैयार हो गया। पार्टी सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में शामिल पूरी टीम भी जन्मभूमि पहुंच सकती है। ऐसे में मथुरा का यह दौरा धार्मिक आस्था के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।

चुनावी बैठक में आगामी चुनाव के लिए संगठन की प्राथमिकताओं में बूथ और युवा सबसे ऊपर रहा। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से सीधा संपर्क बढ़ाने के साथ युवाओं को संगठन से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। इसके अलावा विकास, सुरक्षा, सुशासन और महिला सम्मान को भी चुनावी एजेंडे के प्रमुख विषयों में शामिल किया गया है।बैठक में राष्ट्रीय नेताओं के प्रस्तावित दौरों को भी महत्वपूर्ण विषय माना गया है। चुनाव को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश में दौरे करेंगे। तीनों नेताओं के प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में प्रवास और संगठनात्मक गतिविधियों को चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ब्रह्मलीन रमेश बाबा को श्रद्धांजलि देने आज बरसाना आएंगे योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरसाना आएंगे। वह ब्रज के संत शिरोमणि ब्रह्मलीन पद्मश्री रमेश बाबा की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर तीन बजे हेलीकॉप्टर से मान मंदिर की माताजी गोशाला पहुंचेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री गोशाला में 15 मिनट तक रहेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरे दिन तैयारियों में जुटा रहा। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल गाड़ियां माताजी गोशाला स्थित हेलीपैड स्थल पर पहुंच गई। शाम को कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण चौधरी ने माताजी गोशाला पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने भी बरसाना में हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राधारानी के दर्शन करने भी पहुंच सकते हैं। वह ब्रह्मलीन रमेश बाबा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मंदिर जा सकते हैं। प्रशासन की तैयारियां भी इसी ओर संकेत कर रही हैं। हालांकि, राधारानी मंदिर में दर्शन का कोई आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है।



