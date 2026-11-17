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सोमवार को जिला कार्यालय पर प्रेसवार्ता में उपाध्याय ने भाजपा पर एसआईआर से दलित-पिछड़ों और गरीबों के मताधिकार छीनने के आरोप लगाए। प्रदेश की मतदाता सूची में 3.31 करोड़ के अंतर पर सवाल किए। वहीं हटाए नामों की निष्पक्ष जांच एवं पारदर्शी ऑडिट की मांग की। उन्होंने ओवैसी और रावण के गठबंधन भाजपा की बी टीम बताया। कहा कि पिछली बार दोनों को कुल 0.64 प्रतिशत वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रदेश के दलित एवं पिछड़ों ने भाजपा को नकार दिया था। एनडीए की 2019 से 64 सीटें घटकर 2024 में 36 रह गईं। जबकि कांग्रेस-सपा गठबंधन ने 43 सीटें जीतीं। नौ आरक्षित सीटें भी एनडीए हार गई। भाजपा एसआईआर से इसी वर्ग के मतदाता को निशाना बना रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से हटाए मतदाताओं के ब्योरे सार्वजनिक करने, दलित-पिछड़े, अल्पसंख्यक और मजदूर परिवारों की विशेष समीक्षा की मांग की।पूर्व मंत्री पं. श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि जनता रोजगार, किसान फसल के मूल्य और महिलाएं सुरक्षा मांग रही है। जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि भाजपा को चंदा, अस्पताल, शिक्षा, नौकरी आदि का हिसाब देना होगा। संचालन मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर सिंह निषाद ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता यामिनी रमन आचार्य, पूर्व महानगर अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि, उमेश शर्मा, मनोज गौड़, आदित्य तिवारी, केके गौतम, रमेश कश्यप, गजानंद चतुर्वेदी, पंकज चौधरी आदि मौजूद रहे।