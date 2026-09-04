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VIDEO: कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी का ब्रजवासियों से बड़ा वादा- आपकी भावनाओं के अनुरूप बदलेंगे पूरा ब्रज

Dhirendra Singh

Updated Fri, 04 Sep 2026 12:52 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 12:52 PM IST







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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री करीब 30 मिनट तक जन्मस्थान परिसर में रहे। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। ... और पढ़ें

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