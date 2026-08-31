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VIDEO: सपा नेता पर झूठे मुकदमे का आरोप, सपाई पहुंचे कलेक्ट्रेट
पुलिस कार्रवाई से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सपा नेता अनिल अग्रवाल के खिलाफ दर्ज मामलों को झूठा बताते हुए निरस्त करने की मांग की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के दबाव में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। सपा नेता गौरव कुमार ने सरकार पर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाते हुए कहा कि बेकसूर नेताओं के खिलाफ फर्जी केस और गैंगस्टर एक्ट जैसी कठोर कार्रवाई की जा रही है। गौरव कुमार ने दावा किया कि अनिल अग्रवाल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आगामी चुनाव से पहले उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की नीयत से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि कथित उत्पीड़न और फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होगी।
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