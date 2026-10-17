{"_id":"6ad373230e007d1bcc0c6c98","slug":"video-adm-reviews-preparations-for-the-historic-bharat-milap-fair-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ऐतिहासिक भरत मिलाप मेले की तैयारियों का एडीएम ने लिया जायजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के कोसीकलां में उत्तर भारत के ऐतिहासिक भरत मिलाप मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा तेज कर दी है। शनिवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व पंकज कुमार अधिकारियों की टीम के साथ कोसीकलां पहुंचे और भरत मिलाप चौक पर मेला स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मेला मार्ग का जायजा लेकर आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद नगर में नगर पालिका की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। शनिवार दोपहर बाद कोसीकलां पहुंचे एडीएम पंकज कुमार के साथ एडीएम नमामि गंगे एवं मेला प्रभारी नंद किशोर, एसडीएम अखिलेश कुमार, नगर पालिका चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल, अधिशासी अधिकारी संजय कुमार और जेई ब्रजेश मघेशिया मौजूद रहे। अधिकारियों ने सबसे पहले भरत मिलाप चौक पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मेला स्थल और आयोजन के रूट का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। एडीएम एवं मेला प्रभारी सहित अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों की स्थिति देखी। निरीक्षण का उद्देश्य मेले से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेना और तैयारियों की प्रगति को समझना रहा। मेला स्थल और रूट का जायजा लेने के बाद एडीएम ने नगर पालिका प्रशासन की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों की टीम ने रामलीला मैदान, गांधी पार्क, शेरगढ़ रोड, बल्देवगंज, रामनगर और एमआरएफ सेंटर सहित विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर कार्यों की स्थिति देखी। एडीएम ने विकास कार्यों की गुणवत्ता परखी और उनकी प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों पर संतोष जताया।

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