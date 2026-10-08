{"_id":"6ac7a42a51e67467840ec135","slug":"video-16-contractual-drivers-in-mathura-absent-from-duty-without-notice-ultimatum-issued-to-return-within-three-days-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मथुरा में बिना सूचना ड्यूटी से गायब 16 संविदा चालक, तीन दिन में लौटने का अल्टीमेटम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोडवेज मथुरा डिपो के 16 संविदा चालक बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित मिले हैं। लगातार गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभी को नोटिस जारी किया है। तीन दिन के भीतर ड्यूटी पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर संविदा समाप्त करने की चेतावनी दी गई है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से जारी नोटिस में मई से आठ अक्तूबर तक की उपस्थिति का ब्योरा दिया गया है। इसमें कई चालक लगातार कई दिनों तक अनुपस्थित मिले हैं। कुछ चालकों की सितंबर और अक्तूबर में भी उपस्थिति शून्य दर्ज है। नोटिस के अनुसार चालक अजय कुमार, अशोक कुमार, मोहन सिंह, धर्मवीर, गिरीशचंद्र, गोपाल पाठक, रामनिवास, सचिन चौधरी, जीतेंद्र गौड़, उदयवीर, सूरज कुमार, टिकटू, कृष्ण सिंह, रमन कुमार, अजय सैन और श्यामवीर समेत 16 चालक बिना सूचना अनुपस्थित रहे। डिपो प्रभारी विवेक अहिरवार ने बताया कि संविदा शर्तों और विभागीय नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी चालकों को तीन दिन के अंदर ड्यूटी पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। समय पर उपस्थित नहीं होने पर संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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