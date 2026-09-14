{"_id":"6aa7c98e48215a68230bdad3","slug":"video-with-the-commencement-of-the-ganpati-festival-the-installation-of-ganpati-bappa-has-also-begun-at-various-places-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गणपति उत्सव की धूम, जगह-जगह सजे पंडाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गणपति उत्सव की शुरुआत होते ही जगह-जगह गणपति बप्पा की स्थापना भी शुरू हो चुकी है। गणपति के भक्त धूमधाम से बैंड बाजा और ढोल नगाड़ों के साथ गणपति को स्थापित करने के लिए घर की ओर चल पड़े हैं। चारों तरफ गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज रहे हैं। आज से गणपति 11 दिन तक लोगों की आस्था का केंद्र बनेंगे। 11 दिन बाद गणपति का धूमधाम से अबीर गुलाल के साथ विसर्जन किया जाएगा। जगह-जगह पंडाल बन चुके हैं। अधिकतर स्थानों पर गणपति की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है तो कई स्थानों पर शाम तक प्रतिमा की स्थापना कर लोग भजन पूजन में जुड़ जाएंगे। जनपद की सड़कों पर दिनभर गणपति बप्पा के जयकारों की गूंज दिखाई दी।
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