VIDEO: मैनपुरी में गणेश प्रतिमा विसर्जन में उमड़ी भीड़

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मैनपुरी के बेवर में गणिपति बप्पा मोरिया,अगले बरस तू जल्दी आ आदि उद्घोषों के बीच गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु डीजे पर नाचते गाते हुए जा रहे थे। विसर्जन यात्रा छिबरामऊं चुंगी से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई काली नदी पर पहुंची जहां श्रृद्धालुओं ने जयकारों के बीच भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जित की। इस मौके पर मनोज नागर, मुकेश नागर, लालाराम नागर, संजीव नागर, कन्हैया नागर मौजूद रहे।

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