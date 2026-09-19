Mainpuri News: पर्यटन मंत्री ने भूमाफिया पर कार्रवाई के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 19 Sep 2026 11:04 PM IST
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मैनपुरी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को जनसुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को भूमाफिया और चोरी के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम गड़ेरी के अवधेश कुमार ने शिकायत की कि ग्रामसभा की भूमि से कब्जा हटवाने के बाद हमलावरों ने उसे घायल कर दिया। उप जिलाधिकारी ने राजस्व टीम गठित कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया था। मंत्री ने उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को जांच कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जे की शिकायतें अब भी प्राप्त हो रही हैं। मंत्री ने ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई करने और दोबारा कब्जा करने वालों को भूमाफिया घोषित कर कार्रवाई करने को कहा। ग्राम गपकापुर के संदीप कुमार ने लाखों के सामान की चोरी और प्राथमिकी दर्ज न होने की शिकायत की। कुछ लोगों ने आयुष्मान कार्ड , गलत प्राथमिकी निरस्त और आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की। इस दौरान जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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