Mainpuri News: सिटी में आज

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श्रीमद्भागवत कथा



- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का आयोजन।

- दोपहर 2 बजे से कस्बा बेवर में गणेश महोत्सव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन



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प्रवचन



- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम में महंत अमर साहेब प्रवचन देंगे।

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सत्संग

- सुबह 10 बजे से ज्योंती रोड स्थित निरंकारी सभा भवन में सत्संग का आयोजन होगा।



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खेलकूद



- शाम 4 बजे से मंछना स्थित पैराडाइज पब्लिक स्कूल में एथलेटिक्स मीट का आयोजन।



