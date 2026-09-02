Mainpuri News: 10 सितंबर तक जमा कर सकेंगे यूपी बोर्ड 9 और 11 के छात्रों की फीस

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ये निर्देश यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों को निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें। समय पर शुल्क जमा करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। ऐसा न करने पर छात्रों को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो सकें।उन्होंने बताया कि कक्षा 9 और 11 के पंजीकरण शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। कक्षा 10 और 12 के लिए यह तिथि 5 सितंबर निर्धारित की गई है। विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों से शुल्क लेकर बोर्ड को समय पर भेजें। किसी भी प्रकार की देरी से छात्रों का पंजीकरण प्रभावित हो सकता है। बोर्ड ने सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है।