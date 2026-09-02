Mainpuri News: अनियंत्रित कार की चपेट में आया युवक, युवक की मौत

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थाना दन्नाहार क्षेत्र के गांव नगला मही निवासी 20 वर्षीय नरेंद्र कुमार मंगलवार रात करीब 9 बजे कस्बा मधन बाजार से घर वापस लौट रहा था। जैसे ही वह घिरोर-कुरावली मार्ग पर स्थित मानपुर गांव के पास रजबहा की पुलिया पर पहुंचा, तभी सामने घिरोर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार इको कार ने बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि नरेंद्र बाइक समेत दूर जा गिरा। गंभीर चोट की वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मगर, तब तक चालक कार को वहीं खड़ा छोड़ कर भाग चुका था। हादसे की सूचना पर थाना प्रभारी चंद्रपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। मौके पर मिली कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, चालक की तलाश कर रही है। बुधवार को पुलिस ने नरेंद्र के शव का पोस्टमार्टम कराया।

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औंछा। थाना क्षेत्र के घिरोर-कुरावली मार्ग पर मंगलवार रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया। बाइक चला रहे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार मौके पर खड़ी छोड़ कर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है, चालक की तलाश कर रही है।