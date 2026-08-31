Mainpuri News: सिटी में आज
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:02 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:02 AM IST
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बैठक
- सुबह 11 मंडी धर्मदास स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर बैठक का आयोजन
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श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 12 बजे से मोटा रोड बेवर पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
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काम की बात
जिले के सभी 57 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों का आयोजन होगा। इसमें आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य भी किया जाएगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ.आरसी गुप्ता ने दी।
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- सुबह 11 मंडी धर्मदास स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर बैठक का आयोजन
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 12 बजे से मोटा रोड बेवर पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
काम की बात
जिले के सभी 57 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों का आयोजन होगा। इसमें आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य भी किया जाएगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ.आरसी गुप्ता ने दी।