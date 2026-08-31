Mainpuri News: स्वाइन फ्लू पर हाई अलर्ट, बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अधिकारी

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स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के संभावित प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने से पहले उच्चाधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह कदम बीमारी के किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया है। जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग से छह बेड का वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाओं की भी व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इन सभी व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी है। उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।अधिकारियों पर प्रतिबंध और निगरानीशासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य अधिकारियों पर जनपद न छोड़ने का प्रतिबंध लगाया है। सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी तैनाती स्थल पर उपस्थित रहने को कहा गया है। किसी भी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने से पहले सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी।जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए एक समर्पित वार्ड स्थापित किया गया है। इस वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य जीवन रक्षक उपकरण मौजूद हैं। एंटीवायरल दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। - डॉ.राज सिंह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक