फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   High alert for swine flu; officials barred from leaving headquarters without permission.

Mainpuri News: स्वाइन फ्लू पर हाई अलर्ट, बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे अधिकारी

Mon, 31 Aug 2026 12:01 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
High alert for swine flu; officials barred from leaving headquarters without permission.
फोटो 16 जिला अस्पताल में तैयार किया गया स्वाइन फ्लू वार्ड। संवाद
मैनपुरी। स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे पर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट हो गया है। सभी अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए विशेष वार्ड तैयार कर लिया गया है।
विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के संभावित प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने से पहले उच्चाधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह कदम बीमारी के किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया है। जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग से छह बेड का वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाओं की भी व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इन सभी व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी है। उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ---
विज्ञापन

अधिकारियों पर प्रतिबंध और निगरानी
शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य अधिकारियों पर जनपद न छोड़ने का प्रतिबंध लगाया है। सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी तैनाती स्थल पर उपस्थित रहने को कहा गया है। किसी भी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने से पहले सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए एक समर्पित वार्ड स्थापित किया गया है। इस वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य जीवन रक्षक उपकरण मौजूद हैं। एंटीवायरल दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। - डॉ.राज सिंह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed