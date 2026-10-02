{"_id":"6abffecbcd05e2a8920da299","slug":"video-water-accumulated-in-fields-due-to-failure-to-clean-drains-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नालों की सफाई न होने से खेतों में भरा पानी, विधायक ने एसडीएम के सामने उठाया मुद्दा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

किशनी विधायक बृजेश कठेरिया ने शुक्रवार को एसडीएम नवनीता राय से मुलाकात कर बारिश से फसलों के नुकसान और कुसमरा में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि भारी बारिश के दौरान इटावा और एटा प्रखंड के तहत आने वाले नालों की सिल्ट सफाई न होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि विक्रमपुर का नाला, बसैत नाला, हंसा पोखर नाला और मोहब्बतपुर नाला समेत कई नालों की सफाई नहीं कराई गई। जल निकासी बाधित होने से बारिश का पानी खेतों में भर गया और किसानों की धान की फसल को नुकसान हुआ। उन्होंने विभागों के साथ सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कुसमरा में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का मामला भी उठाया। विधायक ने बताया कि विधानसभा में मामला उठाने के बाद जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के हस्तक्षेप से कब्जे को रोका गया था। तीन दिन के बाद कुछ लोगों ने दोबारा जमीन पर कब्जे का प्रयास शुरू कर दिया। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी और एसडीएम से बात की। इसके बाद एसडीएम के निर्देश पर कब्जे को रोक दिया गया।

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