Mainpuri News: गुरुग्राम के लिए अब रात में भी मिलेगी बस सेवा

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मैनपुरी। गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। डिपो की ओर से गुरुग्राम के लिए दूसरी बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बस रात्रि सेवा के रूप में संचालित होगी। नई बस प्रतिदिन रात आठ बजे मैनपुरी से रवाना होकर एटा, अलीगढ़ और पलवल होते हुए गुरुग्राम पहुंचेगी। डिपो की ओर से यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए बस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। 22 सितंबर से गुरुग्राम के लिए पहली बस सेवा शुरू की गई थी। वर्तमान में यह बस प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे मैनपुरी से रवाना होती है। अब रात्रि सेवा शुरू करने की तैयारी है। एआरएम संजीव कुमार ने बताया कि दूसरी बस सेवा शुरू होने के बाद गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों के पास सुबह के साथ ही रात में भी यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। रात आठ बजे मैनपुरी से रवाना होने वाली बस एटा और अलीगढ़ होते हुए पलवल से गुरुग्राम जाएगी।