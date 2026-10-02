Mainpuri News: राजस्व अभिलेखागार से मिलेगा देहात का भू-मानचित्र

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मैनपुरी। देहात ग्राम के भू-मानचित्र के डिजिटाइजेशन के बाद अब इसकी प्रमाणित नकल राजस्व अभिलेखागार से मिल सकेगी। इससे किसानों और भूमि संबंधी मामलों में वादकारियों को पुराने भू-मानचित्र के लिए तहसील और अभिलेखागार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भूमि की सीमा, गाटा की स्थिति और आसपास के भूखंडों की स्थिति स्पष्ट करने में भी नक्शा उपयोगी होगा। एडीएम श्यामलता आनंद ने बताया कि डिजिटाइजेशन के बाद देहात ग्राम का भू-मानचित्र राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट में प्राप्त हो चुका है। अब जरूरत के अनुसार इसकी प्रमाणित नकल उपलब्ध कराई जाएगी। नकल सवाल पर अंकित गाटा संख्या के आसपास के 100 नंबरान तक की साधारण नकल के लिए सात रुपये मूल्य की टिकट और जरूरी नकल के लिए 13 रुपये मूल्य की टिकट निर्धारित की गई है। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। भू-मानचित्र उपलब्ध होने से किसानों को अपनी जमीन की स्थिति और आसपास के गाटों की स्थिति समझने में सुविधा होगी।