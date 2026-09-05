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VIDEO: विहिप स्थापना दिवस पर गूंजा सुंदरकांड, थाना परिसर के मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

Dhirendra Singh

Updated Sat, 05 Sep 2026 03:10 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 03:10 PM IST







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मैनपुरी: बेवर थाना परिसर स्थित मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। आचार्य करुणेश पाठक ने विधिवत पूजा-अर्चना के बाद पाठ शुरू कराया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ... और पढ़ें

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