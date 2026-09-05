कांग्रेस में बदलाव की लहर: जिलाध्यक्ष-महानगर अध्यक्ष के 55 दावेदारों की छंटनी, हाईकमान को भेजे गए 12 नाम

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महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि भरतपुर सांसद और संगठन सृजन अभियान की प्रभारी संजना जाटव ने बीते दिनों आगरा के सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए संगठन पर चर्चा की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष के लिए 30 और जिलाध्यक्ष के लिए 25 आवेदन आए। विज्ञापन



प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन करते हुए महानगर और जिलाध्यक्ष पद के लिए 6-6 नाम तय किए। शुक्रवार को पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को सौंपी है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक नए महानगर और जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि भरतपुर सांसद और संगठन सृजन अभियान की प्रभारी संजना जाटव ने बीते दिनों आगरा के सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए संगठन पर चर्चा की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष के लिए 30 और जिलाध्यक्ष के लिए 25 आवेदन आए।प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन करते हुए महानगर और जिलाध्यक्ष पद के लिए 6-6 नाम तय किए। शुक्रवार को पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को सौंपी है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक नए महानगर और जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी।

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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जिले में नई टीम तैयार करेगी। इसके लिए महानगर और जिला अध्यक्ष पद के लिए 55 नामों से से 43 की छंटनी कर दी है। 12 नामों की सूची दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय महासचिव को सौंप दी है। जल्द नए अध्यक्षों के नामों पर हाईकमान मुहर लगाएगा।