{"_id":"6ac79177d0d0fd6be305f075","slug":"video-chain-snatcher-arrested-in-police-encounter-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: महिला से चेन स्नैचिंग करने वाला लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: महिला से चेन स्नैचिंग करने वाला लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार
मैनपुरी की टीचर्स कालोनी में तीन अक्तूबर को दिनदहाड़े महिला से चेन लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक लुटेरे को पुलिस ने बुधवार देर रात एलाऊ क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक व नकदी आदि बरामद हुई। पुलिस उसके दो साथियों की तलाश कर रही है। एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि तीन अक्तूबर को कोतवाली क्षेत्र में टीचर्स कालोनी की रहने वाली जय कुमार की पत्नी रेनू शाम को अपनी मामी के घर आवास विकास काॅलोनी से घर जा रही थीं, तभी बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाश झपट्टा मारकर गले से सोने की चेन तोड़कर भाग गए थे। पुलिस की टीमें लुटेरों की तलाश कर रही थीं, मंगलवार देर रात एलाऊ थाना पुलिस ने भरतपुर तिराहा किशनी रोड पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोका। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार भागने लगे। पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जबाव में पुलिस ने घेराबंदी कर फायरिंग की। एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पूछताछ करने पर अपना नाम अबरार निवासी मोहल्ला लुदपुरा थाना जसवंतनगर जनपद इटावा बताया। उसने टीचर्स कालोनी की रहने वाली महिला से लूट की घटना कबूल की। अपने दोनों साथियों के नाम भी बताए। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा कारतूस, वारदात में प्रयुक्त बाइक व निशानदेही पर एक अन्य बाइक बरामद की गई है। कुछ नकदी भी मिली है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।