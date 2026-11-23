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घायलों को उठाकर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाते हैं। दमकलकर्मी आग बुझाने में लग जाते हैं। यह कोई हकीकत नहीं थी। बल्कि पुलिस लाइन में सिविल डिफेंस का हवाई हमले और ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का अभ्यास था। सिविल डिफेंस के उपनियंत्रक मुनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यह हवाई हमले और आपात स्थिति से निपटने के लिए एक अभ्यास था। इसमें करीब 400 लोगों ने भाग लिया। उनमें से भी विभिन्न विभागों और कैडेट्स के 70 लोगों ने सक्रिय भागीदारी की।मॉक ड्रिल में 17 लोग घायल हुए। उन्हें रेस्क्यू कर बचाया गया। इसमें सभी विभागों ने आपातकालीन स्थिति से निपटने में अपनी भूमिका का अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में डीडीएमए, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, अग्निशमन, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग रहे। इस दौरान एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान, डीसीपी सिटी रवींद्र कुमार, एसीपी सदर अमीषा, सहायक उप नियंत्रक गुलाम नबी, डिप्टी चीफ वार्डन भूपेंद्र शिवहरे व अन्य मौजूद रहे।