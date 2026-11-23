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अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग ने 24 नवंबर से तापमान में कमी होने की संभावना जताई है। दो डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हो सकता है। 28 को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार जताए हैं। इससे ठंड बढ़ सकती है। ऐसे में चिकित्सक बच्चों की विशेष देखभाल पर जोर दे रहे हैं।इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरुण जैन ने बताया कि ठंड लगने से पारा कम होने से बच्चों में निमोनिया और जुकाम-खांसी होने का खतरा रहता है। खासतौर से पांच साल तक के बच्चे जल्दी इसकी चपेट में आते हैं। ऐसे में सुबह बच्चों को एक लेयर गर्म कपड़े पहनाकर जरूर भेजें।