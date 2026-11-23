आगरा में ठंड की दस्तक: सुबह-सुबह छा रहा कोहरा, 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान; अगले पांच दिन में बढ़ेगी सर्दी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 23 Nov 2026 08:59 AM IST
सार
आगरा में अगले पांच दिनों तक सुबह हल्का कोहरा छाने और तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। मौसम में बदलाव से ठंड बढ़ेगी, वहीं डॉक्टरों ने पांच साल तक के बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने की सलाह दी है।
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विस्तार
मौसम में सुबह-शाम के तापमान में अंतर आ गया है। सुबह हल्का कोहरा हो रहा है। मौसम विभाग ने पांच दिन तक ऐसे ही कोहरा रहने के आसार जताए हैं। तापमान भी दो डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। इससे ठंड और बढ़ सकती है। रविवार को भी सुबह हल्का कोहरा रहा है। बीते सप्ताह से यही स्थिति बनी हुई है।
अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग ने 24 नवंबर से तापमान में कमी होने की संभावना जताई है। दो डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हो सकता है। 28 को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार जताए हैं। इससे ठंड बढ़ सकती है। ऐसे में चिकित्सक बच्चों की विशेष देखभाल पर जोर दे रहे हैं।
इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरुण जैन ने बताया कि ठंड लगने से पारा कम होने से बच्चों में निमोनिया और जुकाम-खांसी होने का खतरा रहता है। खासतौर से पांच साल तक के बच्चे जल्दी इसकी चपेट में आते हैं। ऐसे में सुबह बच्चों को एक लेयर गर्म कपड़े पहनाकर जरूर भेजें।
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अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग ने 24 नवंबर से तापमान में कमी होने की संभावना जताई है। दो डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हो सकता है। 28 को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार जताए हैं। इससे ठंड बढ़ सकती है। ऐसे में चिकित्सक बच्चों की विशेष देखभाल पर जोर दे रहे हैं।
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इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अरुण जैन ने बताया कि ठंड लगने से पारा कम होने से बच्चों में निमोनिया और जुकाम-खांसी होने का खतरा रहता है। खासतौर से पांच साल तक के बच्चे जल्दी इसकी चपेट में आते हैं। ऐसे में सुबह बच्चों को एक लेयर गर्म कपड़े पहनाकर जरूर भेजें।
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