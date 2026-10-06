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VIDEO: मैनपुरी हादसा कैसे हुआ, देखें ये पूरी रिपोर्ट
मैनपुरी के बेवर में मंगलवार की सुबह तड़के करीब 4:15 बजे थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर एक परिवार की तीन जिंदगियां पलभर में खत्म हो गईं। कछपुरा दीवानी के पीछे सदर कोतवाली निवासी 32 वर्षीय बॉबी अपने मामा ससुर उमेश के यहां से पत्नी 30 वर्षीय पत्नी सुमन व दो बच्चियों चार साल की वेदांशी व एक साल की देवांशी उर्फ लाडो के साथ श्राद खाकर घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आए कंटेनर ने चपेट में ले लिया और कई किलो मीटर घसीटता हुआ ले गया। हादसे में सुमन और उनके दो बच्चियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बॉबी को गंभीर हालत में पीजीआई सैफई रेफर किया गया है, मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कंटेनर व बाइक में लगी आग बुझाई।
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